Uluslararası Turan Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Turan Film Festivali Başlıyor

İzmir'de EÜ ev sahipliğinde başlayan festival, Türk kültürünü sinema ile buluşturuyor.

02.05.2025 14:38
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Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle İzmir'de ikincisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Turan Film Festivali" yarın sanatseverlerle buluşacak.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının ortak değerlerini ve kültürel bağlarını vurgulayarak, bu bağların güçlenmesine katkıda bulunmak, Türk devletleri ve topluluklarının kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini göstermek hedefiyle düzenlenen festival 6 Mayıs'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk dünyasının kültürel mirasını ve sinema sanatını uluslararası platformda buluşturan festivalin üniversitenin evrensel misyonunun yansıması olduğunu belirtti.

Genç yeteneklere fırsat sunmak ve Türk sinemasının gücünü dünyaya duyurmayı hedeflediklerini belirten Rektör Budak, şunları kaydetti:

"80 ülkeden 1675 filmin başvurduğu bu prestijli organizasyon, sinema endüstrisinin yanı sıra paneller, sergiler ve söyleşilerle kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Türk dünyasının sinema alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan festival, yönetmenler, yapımcılar, oyuncular ve sinema tutkunlarını bir araya getirerek yeni projelere ilham veriyor."

Festival kapsamında, Türk sinemasına ve kültürüne katkı sağlayan isimlere farklı dallarda ödüller verilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Turan Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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