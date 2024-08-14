Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Merkezi\'nde Ahşap Boyama Etkinlikleri

Kültür Sanat

Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Merkezi'nde düzenlenen ahşap boyama etkinlikleri ile ileri yaştaki kişiler, sosyalleşme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ahşap boyama atölyeleri ile katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hedefleniyor.

Ümraniye Belediyesi, Gülden Soyak Engelliler Merkezi'nde ileri yaştaki kişiler için düzenlediği iş uğraş terapisi kapsamında ahşap boyama atölyeleri gerçekleştiriyor. Her ay iki kez düzenlenen etkinlikler, sosyal izolasyon yaşayan ve günlük aktivitelerde zorlanan ileri yaştaki kişileri bir araya getirerek, hem sosyalleşmelerini hem de fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.