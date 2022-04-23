Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

23.04.2022 21:10

Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi Ümraniye Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünyada çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. Sadece bizim ülkemizde var. Onun için çok şanslıyız" dedi.

Ümraniye Belediyesi, Alemdağ Caddesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikte yüz boyama, tahta bacak, palyaço, balon şişirme ve sahne gösterileri gibi etkinlikler ile konser organizasyonu düzenlendi. Alemdağ Caddesi'ne akın eden çocuklar, boyama alanlarında yüzlerini boyayarak, sulu boyalar ile çeşitli resimlere imza attılar. Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katılım sağladı. Başkan İsmet Yıldırım, çocuklarla selamlaşmasının ardından selfie yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünya'da çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. Sadece bizim ülkemizde var. Onun için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan Hasan Emre Çakır ise, "Bugün 23 Nisan olduğu için eğlenmek istedim. Buraya annemle geldim. Burada gösteriler yapıyorlar. İzlemeyi çok seviyorum. Ümraniye Belediyesi'nin her gösterisini kaçırmadan izliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi
Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi
Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi
Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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