Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

24.05.2022 09:55

Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgiİSTANBUL Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor.

Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

İSTANBUL Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Ümraniye'de dün başlangıcı verilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri'nin ilk gününde etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ve dernek yöneticileri katıldı. Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Doğu'nun eşsiz lezzetleri, cağ kebabı, pekmezler, baş, ekmek, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi

Ümraniye Santral Meydan'ında gerçekleşen yöresel ürünler festivaline vatandaşlar ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı yöresel ürünlerin tadına bakan vatandaşlar yörelerinden gelmiş ürünleri satın alma fırsatı yakaladı.

"Bu etkinlikler çok yükselişte"

Festivalin ilk gününde açılışı yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu vilayet günleri, yani il bazında yapılan Kayseri günleri, Rize günleri, Diyarbakır günleri gibi hiç bitmiyor bu günler. Bu etkinlikler gerçekten çok yükselişte. İlçelerde de bu etkinlikleri teker teker verirseniz 81 ile yer vermeniz gerekli. Aslında 7 bölgemiz var, bu 7 bölgedeki vilayetleri bir araya getirerek oradaki kurulmuş derneklerimizi Ümraniye'mizde bir araya getirerek belgesel yapalım dedik. Böyle iyi olduğunun kanaatine vardık. İlkini de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaklaşık 8-10 vilayetin ne kadar yöresel ürünleri varsa hem tanıtım hem vatandaşın ayağına getirerek satma imkanı sağladık." dedi

"Mükemmel bir ortam var"

Gümüşhane'den gelen lokum üreticisi Recep Çapa, "Biz Gümüşhane'den geliyoruz daha öncede yapılmıştı bu tarz etkinlik o zaman da gelmiştim. Burası mükemmel bir yer. Çok güzel, çok mükemmel bir insan topluluğu var burada. Erzurum'un, Gümüşhane'nin birçok ilin ürünleri var." Şeklinde konuştu.

Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi
Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi
Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi
Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık Karabağlar Belediyesi'nden Vergi Ödemede Kolaylık Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Ümraniye, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:03:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement