Ümraniye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

İSTANBUL Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 23 ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.

Ümraniye'de dün başlangıcı verilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Günleri'nin ilk gününde etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ve dernek yöneticileri katıldı. Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Doğu'nun eşsiz lezzetleri, cağ kebabı, pekmezler, baş, ekmek, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi

Ümraniye Santral Meydan'ında gerçekleşen yöresel ürünler festivaline vatandaşlar ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı yöresel ürünlerin tadına bakan vatandaşlar yörelerinden gelmiş ürünleri satın alma fırsatı yakaladı.

"Bu etkinlikler çok yükselişte"

Festivalin ilk gününde açılışı yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu vilayet günleri, yani il bazında yapılan Kayseri günleri, Rize günleri, Diyarbakır günleri gibi hiç bitmiyor bu günler. Bu etkinlikler gerçekten çok yükselişte. İlçelerde de bu etkinlikleri teker teker verirseniz 81 ile yer vermeniz gerekli. Aslında 7 bölgemiz var, bu 7 bölgedeki vilayetleri bir araya getirerek oradaki kurulmuş derneklerimizi Ümraniye'mizde bir araya getirerek belgesel yapalım dedik. Böyle iyi olduğunun kanaatine vardık. İlkini de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaklaşık 8-10 vilayetin ne kadar yöresel ürünleri varsa hem tanıtım hem vatandaşın ayağına getirerek satma imkanı sağladık." dedi

"Mükemmel bir ortam var"

Gümüşhane'den gelen lokum üreticisi Recep Çapa, "Biz Gümüşhane'den geliyoruz daha öncede yapılmıştı bu tarz etkinlik o zaman da gelmiştim. Burası mükemmel bir yer. Çok güzel, çok mükemmel bir insan topluluğu var burada. Erzurum'un, Gümüşhane'nin birçok ilin ürünleri var." Şeklinde konuştu.