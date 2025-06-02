Ümraniye'de Halk Oyunları Yarışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ümraniye'de Halk Oyunları Yarışması

Ümraniye\'de Halk Oyunları Yarışması
02.06.2025 09:59
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Ümraniye Belediyesi, 14 okuldan 270 öğrenciyle halk oyunları yarışması düzenledi.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yarışması'nda 14 okuldan yaklaşık 270 öğrenci yeteneklerini sergiledi. Etkinlikte, dereceye giren takımlar ödüllerini Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın elinden aldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen Halk Oyunları Yarışması ve Ödül Töreni, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, ilçedeki 14 okuldan yaklaşık 270 öğrenci sahne aldı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yer aldığı yarışmada, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'na bağlı hakemler görev yaptı. Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada genç sporcular, halk oyunlarındaki hünerlerini sergiledi. Dereceye giren takımlar ödüllerini Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan aldı.

'İLERDE ULUSLARARASI ALANDA ALTIN VE BRONZ MADALYALAR ALACAKLARINA İNANIYORUM'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye sporda, sanatta ve halk oyunlarında bir başka. Gençlerle her zaman birlikte oluyoruz. Nisan ayından Haziran ayına kadar gençlerle hep birlikteyiz. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimiz bizim gözümüzde birinciler. 270 kardeşimiz yarıştı. Ben yarışanların ilerde çok daha güzel oyunlar oynayarak ulusal ve uluslararası alanda altın ve bronz madalyalar alacaklarına inanıyorum. Çünkü burada ciddi bir emek var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de Halk Oyunları Yarışması - Son Dakika

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