Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti - Son Dakika
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Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti

03.09.2022 09:29
Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti

Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti Ümraniye Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Yazfest 2022' kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı.

Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Yazfest 2022' kapılarını bir kez daha müzikseverlere açtı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve 4 gün sürecek olan etkinliğin 2'nci gününde ünlü sanatçı Sertap Erener sahne aldı.

Ümraniye'de sevilen sanatçı Sertap Erener bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yazfest" şenlikleri çerçevesinde Ümraniye Millet Bahçesinde sahne aldı. Binlerce dinleyicinin katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde Erener'in sevilen şarkılarını binlerce dinleyici alkışlar eşliğinde hep birlikte söyledi. Millet Bahçesi'nde düzenlenen renkli konsere, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Sunuculuğunu radyonun sevilen sesi Hopdedik Ayhan'ın yapacağı Yazfest 2022'de Ceza'nın yanı sıra Sertap Erener, Hakan Altun ve Buray on binlerce kişilik konser alanında sahne alıp, Ümraniye'de yaşayan vatandaşlarla buluşacak. Kaan Gökman ise Yazfest 2022'de her akşam DJ performansı gerçekleştirecek.

Sertap Erener'in sevilen şarkılarını dinlemek için gelen Yasin Yumuşak, "Çok güzel bir konser çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla geldik zaten, hepimiz çok memnunuz bu etkinliklerden teşekkür ediyoruz" dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere Tuzla'dan gelen Onur Kaya, "Bu tarz konserlerin daha fazla yapılmasını istiyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor ücretsizde. Ortam da çok güzel herkes burada, umarım daha fazla bu tarz etkinlikler olur. Ben Tuzladan buraya geldim bu etkinlik için. Bu tarz etkinlikler daha fazla olmasını istiyoruz. Bizim de daha çok sanatçı dinleme şansımız olur" dedi.

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Kaynak: İHA

Sertap Erener, Ümraniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de 'Yazfest' Sertap Erener konseriyle devam etti - Son Dakika
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