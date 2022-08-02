Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor

02.08.2022 20:06
Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Seyir Terası, son 3 ayda 63 bin 263 turisti ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Seyir Terası, son 3 ayda 63 bin 263 turisti ağırladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, bakım ve onarımını gerçekleştirdikleri terasın işletmesini de kendilerinin yaptığını belirtti.

Terasa ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"Teras, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçenin tarihi bölgesine tepeden bakıyor. Teras, turizmin canlandığı son üç ayda 63 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Mayıs ayında 19 bin 516, haziranda 15 bin 978 ve temmuzda ise 27 bin 769 kişiyi konuk ettik. Bizleri en çok mutlu eden ise ziyaretçilerimizin buradan mutlu ayrılmaları oldu." diye konuştu.

Safranbolu'nun bir turizm kenti olduğunun altını çizen Köse, atıl bir vaziyette olan seyir tepesini belediye personeli ve kendi imkanlarıyla yeniden turizme kazandırdıklarının altını çizdi.

Köse, terasın, yerli ve yabancı misafirlerin çok fazla tercih ettiği bir mekan haline gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Safranbolu'daki seyir terası ziyaretçi çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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