Üniversite öğrencileri ve özel bireyler Kapıdağı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri ve özel bireyler Kapıdağı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi

12.05.2022 09:04
Üniversite öğrencileri ve özel bireyler Kapıdağı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi

Bandırma ilçesinde, üniversite öğrencileri, kent konseyi gönüllüleri ve özel gereksinimli çocuklardan oluşan yaklaşık 150 kişi Kapıdağ Göleti civarında çevre temizliği yaptı.

Bandırma ilçesinde, üniversite öğrencileri, kent konseyi gönüllüleri ve özel gereksinimli çocuklardan oluşan yaklaşık 150 kişi Kapıdağ Göleti civarında çevre temizliği yaptı.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Koordinatörlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anka Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Yeni Hayat Rehabilitasyon Merkezi ile akademisyen, psikolog, özel gereksinimli bireyler de dahil olmak üzere toplamda 150 kişiyle Kapıdağ Gölet, Manastır ve Ballıpınar'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, yaptığı açıklamada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar'ın koordinesindeki etkinlikte üniversite öğrencileriyle özel gereksinimli bireyleri bir etkinlikte buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Polat, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel bireylerimizi sosyal sorumluluk kapsamında aileleri de yanında olacak şekilde gelişimlerine katkı sağlayacak bir etkinlik yaptık. Bandırma'nın oksijen deposu, doğa ve tarihin beşiği Kapıdağ'da bir çevresel duyarlılık yaratmayı amaçladık. Kapıdağ'a gözümüz gibi bakmalıyız." dedi.

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Kent Konseyi, Üniversite, Araştırma, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Üniversite öğrencileri ve özel bireyler Kapıdağı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi - Son Dakika


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