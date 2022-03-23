Üniversitede renkli Nevruz etkinliği - Son Dakika
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Üniversitede renkli Nevruz etkinliği

23.03.2022 10:33

- Üniversitede renkli Nevruz etkinliği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde kutlanan nevruz renkli görüntüler sahne oldu.

- Üniversitede renkli Nevruz etkinliği

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde kutlanan nevruz renkli görüntüler sahne oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı iş birliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinin bahçesinde başlayan etkinlikte yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlandı ve öğrenciler halay çekti. Daha sonra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans toplulukları yöresel kıyafetleriyle dans gösterisi sundu. Büyük beğeni toplayan program, tüm dans topluluklarının "Niğde Bağları" türküsü eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Hasan Uslu, "Dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramımızı, bu yıl da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının katkılarıyla, üniversitemizde siz değerli misafirlerimiz ve öğrencilerimiz ile kutluyoruz. Dans topluluklarının gösterileri, ateş seremonisi, çeşitli ikramlar ve konserlerin yer aldığı bu güzel programa katkılarından dolayı başta TÜRKSOY olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilat olarak nevruz geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 1993 yılından bu yana 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenlediklerini söyleyerek, "Binlerce kişiyle birlikte nevruzun coşkusunu yaşadık. Şimdi sıra Niğde'de. Nevruz kutlanan coğrafyalardan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Bosna Hersek'ten gelen dans topluklarında nevruzun tüm renklerini, ortak kültürümüzün tüm zenginliklerini siz değerli katılımcılara sunacağız. Türksoy halklar olarak bizler, Türk insanını, bir birine bağlayan ortak geçmişini ve kültürünü yaşatan nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin gerekliliği inancındayız" diye konuştu.

Üniversitede renkli Nevruz etkinliği
Üniversitede renkli Nevruz etkinliği
Üniversitede renkli Nevruz etkinliği

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Ömer Halisdemir, Niğde, Türk, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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