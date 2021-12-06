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Ünlü DJ Black Coffee, KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak - Son Dakika

Ünlü DJ Black Coffee, KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak

06.12.2021 14:52
Ünlü DJ Black Coffee, KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı DJ Black Coffee, 11 Aralık Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı DJ Black Coffee, 11 Aralık Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Geçtiğimiz yirmi yılda 'En İyi Çıkış Yapan DJ', 'En İyi DJ', 'En İyi Albüm' gibi sayısız ödüle layık görülen, dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından Black Coffee, elektronik müziğin en önde gelen isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırırken, sınırları da yıkmaya devam etti. Elektronik müziği jazz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren dünyanın en büyük house müzik sanatçılarından biri olan Black Coffee, 11 Aralık Cumartesi günü Generic Music ve One Colony sunumu ile KüçükÇiftlik Park'ta kapalı alanda sahne alacak.


Ünlü DJ Black Coffee, KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak

House Müzik, Cumartesi, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü DJ Black Coffee, KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle buluşacak - Son Dakika


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