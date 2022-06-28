Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın imza gününe yoğun ilgi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kitapları için düzenlediği imza gününe hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık'ta, Evin Kitapevi'nde gerçekleşen imza gününde yüzlerce hayranı Aydın'ı yalnız bırakmadı.

İlçenin tarihi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaklaşık bir kilometrelik uzun bir kuyruk oluşturan kitapseverler İclal Aydın'ın; "Üç Kız Kardeş", "Söylenmemiş Sözler", "Unutursun" ve "Bir Cihan Kafes" isimli kitapları kısa sürede tükendi.

Hayranlarının imza gününe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden İclal Aydın "Aslında kitapları imzalamaya erken başladık. Ama şu ana kadar biraz ilerleyebildik. Tabii ki böylesi ilgiden çok mutluyum. Ben Ayvalık'ın her zaman bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bunun sebebi coğrafyası değil, insanlarının tebessümü, güleryüzü ve üretkenliği. Bugün burada kitaplarıma gösterilen ilgi benim aldığım en güzel aferinlerden biri. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yazdığı zaman kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Aydın, "Çünkü benim içimdeki enerjiyi yaşatan yazmaktır. O yüzden de Ayvalık'a teşekkür ediyorum, bunu beslediği için" diye konuştu.

Öte yandan İclal Aydın'ın imza gününe küçük kızıyla birlikte katılan vatandaşlardan Özgür Dikduran, "İclal hanımı imza gününden yalnız bırakmadık. O'na destek olmaya geldik" dedi.

Aydın'ın yazdıklarının tutkunu olduğunu vurgulayan Türkşen Suyolcu, "O'nun yazdığı tüm kitaplara hakimim. İyi yazmasından çok, samimi bir yazı dili var. Bu yüzden de yazdıklarının adeta tiryakisiyim" ifadelerini kullandı.