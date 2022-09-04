Mabel Matiz'den iklim krizine destek - Son Dakika
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Mabel Matiz'den iklim krizine destek

04.09.2022 11:31
Mabel Matiz'den iklim krizine destek

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, yeni şarkısı 'Fan' ile iklim krizine dikkat çekti.

Sanatçı, şarkının video içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri "İklim Acil Durumu İlan Edilsin" kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak.


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Kaynak: DHA

Mabel Matiz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mabel Matiz'den iklim krizine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mabel Matiz'den iklim krizine destek - Son Dakika
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