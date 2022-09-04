Sanatçı, şarkının video içerisinde yer alan http://mabelknowsthetruth.com adresinden gençleri "İklim Acil Durumu İlan Edilsin" kampanyasına yönlendiriyor. Kampanyanın hedefi olan 35 bin kişiye ulaşıldığında bu kampanya, change.org'da en fazla imzalanan kampanyalardan biri olma özelliği de taşıyacak.

Kaynak: DHA

Mabel Matiz, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mabel Matiz'den iklim krizine destek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.