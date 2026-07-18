Ünye'de Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Yapıldı - Son Dakika
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Ünye'de Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Yapıldı

Ünye\'de Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülerle Yapıldı
18.07.2026 21:46
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35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde uçurtma şenliği coşkuyla gerçekleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, çocukların mutluluğuyla birlikte tam 120 uçurtma eş zamanlı olarak gökyüzüne bırakıldı. Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu manzara, adeta bir görsel şölene dönüştü. Gün boyu festival havasının hakim olduğu Batıpark Millet Bahçesi'nde, çocuklar uçurtmalarını uçurmanın keyfini çıkarırken aileleri de bu heyecana ortak oldu.

Etkinlik, çocukların yüzlerinde gülümsemeler ve gökyüzündeki renk cümbüşüyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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