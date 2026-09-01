Uşak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Uşak\'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Uşak'ta düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali Serdar Kartal konuşma yaparken, JÖAK helikopter gösterisi, paramotor, atlı okçuluk ve cirit turnuvası gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Kalfa Etkinlik Alanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, "Dün bu toprakları canıyla müdafaa eden ecdadımız hangi büyük mefkürenin peşindeyse, bugün bizler de aynı tarihi şuurun ve aynı mesuliyetin sahibiyiz. Dün mücadelemiz vatan toprağını düşman çizmesinden temizlemekti. Bugün mücadelemiz; Türkiye'yi ilimde, irfanda, teknolojide, üretimde, enerjide, yerli ve milli savunma sanayinde ve diplomaside dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirmektir. Bugün hamdolsun, Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Orta Doğu'da savaşların, çatışmaların ve büyük insani dramların yaşandığı bu dönemde ülkemiz barışın ve istikrarın tesisi için güçlü bir diplomasi yürütürken, mazlumların hukukunu da uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaktadır. Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişine Uşak'ımızdan omuz vermek için bütün kurumlarımızla, büyük bir gayret ve sorumluluk şuuruyla çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar kapsamında çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisinin ardından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) tarafından helikopter gösterisi yapıldı.

Program, paramotor gösterisinin yanı sıra Atlı Okçuluk ve Kökbörü gösterileriyle sürdü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Cirit Turnuvası'nın final müsabakası da gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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