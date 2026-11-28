Uşak Kent Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkıları Atatürk Kültür Merkezi'nde çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Kent Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkıları Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde seslendirdi. Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever ve vatandaşların katıldığı gecede katılımcılar müzik dolu anlar yaşadı.
Uşak Kent Orkestrası tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konser düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adıyla düzenlenen konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler Uşak Kent Orkestrası tarafından seslendirildi. Geçmişin ezgilerinin yeniden hayat bulduğu gecede, katılımcılar müzik dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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