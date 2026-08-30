Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Uşak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali ve protokolün katılımıyla çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler, halk oyunları ve geçit töreni yapıldı; akrobasi pilotu gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Başkan Vekili Terekeci Özkan'ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kartal, valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Meydanda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Asteğmen Onur Ovacık tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

Öte yandan törende, akrobasi pilotu Oğuz Cabioğlu tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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