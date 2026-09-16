Uşak’ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Uşak’ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

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Uşak’ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Uşak’ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yılın ahisi 46 yıldır terzilik yapan Yücel Karabulut’un cübbesi giydirildi.

Uşak'ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yılın ahisi 46 yıldır terzilik yapan Yücel Karabulut'un cübbesi giydirildi.

14-20 Eylül 2026 Ahilik Haftası nedeniyle Yöresel Ürünler Çarşısı'nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Uşak Valisi Serdar Kartal, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Atalay Savaş, daire müdürleri ve esnaflar katıldı.

Ahilik anlayışının, Anadolu'da ahlak, emek, kardeşlik ve dayanışma temelli bir medeniyetin oluşmasındaki rolünü vurgulayan Vali Kartal; "Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan irade, imanın, ahlakın, emeğin ve kardeşliğin gücüyle kök salmış büyük bir medeniyet iradesidir. Ecdadımız ulaştığı her beldeyi camisiyle, çarşısıyla, vakfıyla, medresesiyle ve esnafıyla mamur etmiş devletin kudretini milletin irfanıyla buluşturmuştur. İşte Ahilik, bu büyük medeniyet tasavvurunun çarşıdaki ve pazardaki karşılığı, emeği ahlakla yücelten, ticareti vicdanla şekillendiren köklü bir hayat nizamıdır." dedi.

Vali Kartal sözlerine şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde ülkemiz; üretimden sanayiye, savunma teknolojilerinden enerjiye kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği milli ve yerli atılımlarla, kendi gücüne güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren büyük ve güçlü Türkiye idealine kararlılıkla yürümektedir. Bu büyük yürüyüşte esnaf ve sanatkarlarımızın emeği, üretimi ve ortaya koyduğu değer son derece kıymetlidir. Sizler ürettikçe ekonomimiz büyüyecek; ekonomimiz büyüdükçe Türkiye'miz güçlenecek ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı; emeğin, üretimin, girişimin ve güçlü kalkınmanın yüzyılı olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. 46 yıllık terzilik yapan Yücel Karabulut, yılın Ahisi seçildi. Karabulut'a cübbesi, Vali Kartal ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Atalay Savaş tarafından giydirildi. Yılın kalfası unvanı Hasan Kalem'e, yılın çırağı unvanı ise Menderes Demir'e verildi.

Törenin ardından program, halk oyunları gösterisi ve Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konserle sona erdi.

Öte yandan programda CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Atalay Savaş da konuşma yaptı.

Kaynak: İHA
Ahilik HaftasıKültür SanatEkonomiYaşamUşakSon Dakika

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