Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandı - Son Dakika
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Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandı

20.05.2022 10:26
Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandı

Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandıİSTANBUL Üsküdar'da 19 Mayıs kutlamaları müzik ve dansın eşlik ettiği açık hava konseriyle kutlandı.

Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandı

İSTANBUL Üsküdar'da 19 Mayıs kutlamaları müzik ve dansın eşlik ettiği açık hava konseriyle kutlandı. Manga, Fatma Turgut ve Eypio'nun sahne aldığı konserde binlerce genç doyasıya eğlendi. Konsere katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Üsküdar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Fatma Turgut, Manga Grubu ve Eypio'nun sahne aldığı konserle Harem Meydanı'nda kutlandı. Ceyhun Fersoy'un sunumuyla gerçekleşen açık hava konserine binlerce genç katılım sağladı. Üsküdar Belediyesi tarafından dün organize edilen etkinlikte gençler sevdiği sanatçıların canlı performansıyla doyasıya eğlendi. Konser akşam saatlerinde serin havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahneye çıkarak gençleri ve sanatçıları tebrik etti. Başkan Türkmen, "Sevgili gençler, buradan muhteşem görünüyorsunuz. Hoş geldiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bayram en güzel Üsküdar'da kutlanır. Gençlerle, sizlerle kutlanır. Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da 19 Mayıs coşkusu Eypio, Fatma Turgut ve Manga rüzgarıyla yaşandı - Son Dakika


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