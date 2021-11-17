Üsküdar'da Fatma Turgut ile Rock coşkusu yaşandı - Son Dakika

Üsküdar'da Fatma Turgut ile Rock coşkusu yaşandı

İSTANBUL - Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde ünlü şarkıcı Fatma Turgut sahne aldı. Turgut'un en sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdiği konserde müzikseverler coşkulu anlar yaşadı.

Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği konserde, Model grubu ile "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" gibi şarklıları seslendiren ve müzik listelerinde ilk sıralara yükselen ünlü Rock sanatçısı Fatma Turgut sahne aldı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını Üsküdarlı vatandaşlar eşliğinde seslendirdi. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar şarkılar ile coşkulu anlar yaşadı. Üsküdarlılar konsere yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sahnede vatandaşları selamlayarak, sanatçı Fatma Turgut'a hediye takdim etti. Konser kısa bir aranın ardından coşkulu bir şekilde devam etti. Üsküdar'da Kültür Sanat Sezonu kapsamında Üsküdar Belediyesinin konserlerine devam edeceği belirtildi.