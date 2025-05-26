Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

Kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.