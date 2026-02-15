Uygur Kardeşler 'Hey Gidi Günler' ile Bursa'da Sahne Aldı

Bursa'da Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı komedi oyunu izleyicilerle buluştu.
Yıldırım Belediyesi organizasyonuyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Uygur kardeşler, yaptıkları taklitler ve söyledikleri şarkılarla beğeni topladı.
Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan Uygur kardeşler, uzun süre alkışlandı.
