Üzümlü'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi - Son Dakika
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Üzümlü'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi

Üzümlü\'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi
12.06.2026 01:16  Güncelleme: 01:18
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 2025-2026 yıl sonu sergisi, Kaymakam İbrahim Gökçe ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisi açıldı.

Üzümlü Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan serginin açılışına Kaymakam İbrahim Gökçe, Belediye Başkan Vekili Ahmet Yeniçeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Yıldırım, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Can, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergide kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stantları dolaşarak eserleri inceleyen Kaymakam Gökçe, usta öğreticiler ve kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eserlerdeki emek ve özverinin takdire değer olduğunu belirten Gökçe, serginin hazırlanmasında emeği geçen usta öğreticiler ile kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Program, serginin gezilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Üzümlü'de Halk Eğitim kursiyerlerinin el emeği eserleri sergilendi - Son Dakika

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