Uzungöl, Kurban Bayramı tatilini tam dolu geçirecek - Son Dakika
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Uzungöl, Kurban Bayramı tatilini tam dolu geçirecek

08.07.2022 11:00

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, alışveriş yerleri ve yöresel lezzetleriyle misafirlerini konuk eden Uzungöl, Kovid-19 salgını sürecinin ardından eski yoğun günlerine kavuştu.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre mesafede bulunan bölgeye gelen misafirler, vadinin ortasında, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yaparak ve bisiklet sürerek serin havanın keyfini çıkarıyor.

Misafirlerine tabiatla iç içe vakit geçirme, foto safari, trekking, zipline, yamaç paraşütü, salıncak ve adrenalin dolu aktivite imkanları sunan Uzungöl, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerden de rağbet görüyor.

Ziyaretçiler, alternatif olarak seyir teraslarıyla Uzungöl'ü kuş bakışı görebiliyor.

"Sezondan iyi bir beklenti içerisindeyiz"

Uzungöl'de Kurban Bayramı tatili için konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı.

Restoran ve kafe işletmecilerinden Ahmet Özen, AA muhabirine, Uzungöl'ün bu sezon ziyaretçi açısından yoğunluk yaşadığını söyledi.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Özen, "Otel işletmecisi arkadaşlarımızla da irtibat halindeyiz. Ayın 10'u itibarıyla Uzungöl'de yer yok. Tamamen dolu. Süreç böyle devam ederse bizim için de ülke için de gayet iyi." dedi.

Özen, şu ana kadar Kuveyt, Katar, Filistin, Lübnan, Dubai ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin olduğunu aktararak "Uzungöl tamamen doldu diyebilirim. Sezondan iyi bir beklenti içerisindeyiz. Sezonun 12 ay devam etmesi taraftarıyız. Umarım sezon kışa kadar devam eder. " diye konuştu.

"Şu an doluluk oranımız yüzde yüz"

Otel işletmecisi Mustafa Özkan da "İki senedir pandemi vardı. İşlerimiz bayağı düşüktü ama bu sene pandemi sonrası yoğunluk var. Özellikle bayramda çok yoğunuz. Yoğunluğumuz bayram sonrası da devam edecek. Beklentimiz yüksek. Şu an doluluk oranımız yüzde yüz." ifadesini kullandı.

Özkan, bu sene Katar, Dubai ve Filistin'den yoğun ziyaretçi ağırladıklarını, bayram sonrasında ise rezervasyonların Suudi Arabistan ağırlıklı olduğunu aktardı.

"Benim için en güzel yer Uzungöl"

Dubai'den gelen Khaled Ahmad Alsher ise Trabzon'u çok sevdiğini dile getirerek "Burayı ziyaret etmemizdeki nedenlerden birisi de Trabzon'un insanları çok güler yüzlü. Burayı çok güzel olduğu için her zaman tercih ediyoruz. " ifadesini kullandı.

Uzungöl'ün havasının da çok güzel olduğunu belirten Alsher, "Benim için Karadeniz Bölgesi'ndeki en güzel yer Uzungöl." dedi.

"Doğası çok güzel"

Filistinli Murad Zahran da "İnternetten gördüm ve çok güzel bir yer olduğu için burayı tercih ettim. Doğası çok güzel. İlk defa geliyorum ve çok beğendim." diye konuştu.

Ürdünlü Muaz Hasayen de Trabzon'a ilk kez geldiklerini aktararak balayında olduklarını, doğal güzelliğinden dolayı bölgeyi seçtiklerini anlattı.

Atallah Alhosban da Türkiye'ye 10 seferden fazla geldiğini dile getirerek "Trabzon'a ise ilk kez geliyorum. İnternette doğasının güzelliklerini çok duydum ve gelmek istedim. Gerçekten çok beğendik." dedi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzungöl, Kurban Bayramı tatilini tam dolu geçirecek - Son Dakika

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