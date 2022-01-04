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Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi - Son Dakika

Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi

04.01.2022 14:03

Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi Samsun Valisi Doç. Dr.

Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi.

Film gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve lise öğrencileriyle beraber gösterime katıldı. İki kahramanın anlatıldığı film gerçek hikayesiyle salonda yer alanları etkiledi.

Öğrencilerden Medine Torun, "Çok güzel buldum. Çok anlamlı olmuş. Eren'in doğumundan şehit olmasına kadar bütün her şeyi anlatmışlar ve ülkenin de kolay kazanılmadığında çok bahsedilmiş. Çok beğendim" dedi.

Öğrencilerden Fatımanur Hacıhüseyinoğlu, "Kahramanlarımız tabii ki ülkemiz ve bizler için çok değerliler. Film olarak izlemek de gurur verici. Onların yaşadığı şeyleri daha net anlamamızı sağladı. Bu filmin mesajı birlik, beraberlik bence. Bir ve beraber olmamızın mesajını veriyor" diye konuştu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Karşıyaka Anadolu Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle Türkiyemizde yeni gösterime giren 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini hep birlikte izliyoruz. Gerçekten çok duygu yüklü bir film. Gerçekleri yansıtan bir film olması hasebiyle son derece önemli. Anlam yüklü bir filmimiz. İnşallah çocuklarımızın da zevkle izlediğini düşünüyorum. Ben tüm halkımıza, öğrencilerimize özellikle gençlerimize izlemelerini tavsiye ediyorum. Burada Eren'in yaptıklarını hep birlikte görüyoruz. 15 yaşındaki bir çocuğumuzun kendisini bu şekilde ülkemiz için bayrağımız için feda etmesi son derece anlamlı. Bunu görüyoruz. Ayrıca bu manada astsubayımız canla başla mücadele ediyor. Bunu izledik. Gerçekten tam bir kahramanlık öyküsünü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi
Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi
Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi

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Zülkif Dağlı, Samsun, Şehit, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Dağlı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini lise öğrencileriyle birlikte izledi - Son Dakika
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