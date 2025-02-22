Van'da Bakır İşlemeciliği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Van'da Bakır İşlemeciliği Yeniden Canlanıyor

Geniş Video İzle

Kadınlar, bakır işlemeciliğini sanata dönüştürmek için kurs alıyor ve kültürel mirası yaşatıyor.

22.02.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği sanata dönüşüyor

VAN - Van'da el sanatlarına ilgi duyan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini yeniden canlandırarak sanata dönüştürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Emeğe Katkı, Haneye Kazanç" projesi kapsamında Bedesten Çarşısı'nda kadınlara yönelik bir kurs açıldı. Bu kursta kadınlar, binlerce yıllık geçmişe sahip Urartu motiflerini modern tasarımlarla birleştirerek el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor.

Eğitim alan kadınlar, geçmişten gelen bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Geleneksel teknikleri modern tasarım anlayışıyla harmanlayan kadınlar, aynı zamanda Van'ın kültürel mirasını yaşatıyor. Hazırlanan eserler, yakın zamanda açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Kadın Sanatçılar Derneği kurucu üyesi ve eğitmen Nursel Polat, Van'da bir ilk olan bakır işlemeciliğiyle takı yapımı üzerine eğitim verdiklerini belirtti. Bu sanatın kadınlara ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Polat, "Unutulmaya yüz tutmuş ve Van'da ilk olan bakır işlemeciliği ile takı yapımı eğitimimiz, destek kapsamında sürdürülmektedir. Kadınların ilerleyen süreçte bu sanattan kazanç elde etmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız tamamen el işçiliğine dayalı olup, herhangi bir makine veya desenli damga kullanmadan çeşitli kalemler ile özgün takılar üretiyoruz. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Kadın, Van, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van'da Bakır İşlemeciliği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Bakır İşlemeciliği Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.