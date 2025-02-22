Van'da Bakır İşlemeciliği Yeniden Canlanıyor

Kültür Sanat

Van'da unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği sanata dönüşüyor

VAN - Van'da el sanatlarına ilgi duyan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini yeniden canlandırarak sanata dönüştürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Emeğe Katkı, Haneye Kazanç" projesi kapsamında Bedesten Çarşısı'nda kadınlara yönelik bir kurs açıldı. Bu kursta kadınlar, binlerce yıllık geçmişe sahip Urartu motiflerini modern tasarımlarla birleştirerek el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor.

Eğitim alan kadınlar, geçmişten gelen bu sanatı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Geleneksel teknikleri modern tasarım anlayışıyla harmanlayan kadınlar, aynı zamanda Van'ın kültürel mirasını yaşatıyor. Hazırlanan eserler, yakın zamanda açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Kadın Sanatçılar Derneği kurucu üyesi ve eğitmen Nursel Polat, Van'da bir ilk olan bakır işlemeciliğiyle takı yapımı üzerine eğitim verdiklerini belirtti. Bu sanatın kadınlara ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Polat, "Unutulmaya yüz tutmuş ve Van'da ilk olan bakır işlemeciliği ile takı yapımı eğitimimiz, destek kapsamında sürdürülmektedir. Kadınların ilerleyen süreçte bu sanattan kazanç elde etmesini amaçlıyoruz. Çalışmalarımız tamamen el işçiliğine dayalı olup, herhangi bir makine veya desenli damga kullanmadan çeşitli kalemler ile özgün takılar üretiyoruz. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz sergimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.