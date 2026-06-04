Van'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Van'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Van\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi
04.06.2026 13:31
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Van'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı, ürünler incelendi ve etkinlikler düzenlendi.

Van'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde yılsonu sergisi açıldı.

İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergi, Van Valisi Ozan Balcı, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova tarafından kurdelesi kesilerek açıldı. Sergiyi gezen Vali Balcı, eğitmenler öncülüğünde kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

Sergi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İpekyolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, "Her yıl 1 ile 7 Haziran tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri var. Bu etkinlikler kapsamında bizler, usta öğreticilerimizin yıl boyunca göz nuru, el emeği ortaya koydukları ürünleri sergilemek amacıyla bu yıl Van Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte sergimizi açtık. Valimizin katılımı ve sergimizi açmasıyla beraber faaliyetlerimiz başladı. Şimdi Hayat Boyu Öğrenme Haftası sadece bir sergilerin açıldığı hafta değil; bunun yanında birçok faaliyetlerin yapıldığı bir haftadır. Özellikle sergilenen ürünlerin yanında 'workshop' dediğimiz canlı performans çalışmaları da olacak. Çinicilik alanında, deri işleme alanında, ondan sonra ebru çalışmaları ve benzeri alanlarda hocalarımız gelen vatandaşlara yönelik canlı performans da sergileyecekler. Sergimiz gün boyu açık olacak. Bir de yarın hafta münasebetiyle Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi'nde de bizim hem bir sergimiz hem yine etkinliklerimiz olacak. Burada emeği geçen tüm hocalarımıza, idarecilerimize, usta öğreticilerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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