Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu 'Hayat Namazla Güzeldir' Programı Düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu 'Hayat Namazla Güzeldir' Programı Düzenledi

Van\'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur\'an Nesli Platformu \'Hayat Namazla Güzeldir\' Programı Düzenledi

Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından 'Hayat Namazla Güzeldir' programı düzenlendi. Kur'an kurslarında 15 gün namaz eğitimi alan çocuklar, Beşyol Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu. Programın amacı çocukları namaza teşvik etmek ve onlara namazı sevdirmektir.

31.08.2024 20:08
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Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Kur'an Nesli Platformu tarafından "Hayat Namazla Güzeldir" programı düzenlendi.

Kur'an kurslarında 15 gün namaz eğitimi alan çocuklar, Beşyol Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikte şükür namazı kılan çocuklar, şiir ve ilahiler okudu.

Platform adına konuşan Levent Dalgın, amaçlarının çocukları namaza teşvik etmek ve onlara namazı sevdirmek olduğunu söyledi.

Namazı doğru kılan ve terk etmeyen bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Dalgın, "Yazın camiye gidip namaz eğitimi alan çocuklarımızla final programı gerçekleştirdik. Her yıl düzenlenen bu programda çocuklar arkadaşlarıyla namaz kılıyor, namazın farzlarını ve sünnetlerini öğreniyorlar" dedi.

Kaynak: AA

Van, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu 'Hayat Namazla Güzeldir' Programı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Kur'an Nesli Platformu 'Hayat Namazla Güzeldir' Programı Düzenledi - Son Dakika
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