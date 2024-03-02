Kültür Sanat

Van'da yüzlerce kadın ilk defa tiyatro ile buluştu

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında yüzlerce kadın ilk defa tiyatro ile buluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla "Kadının Gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Proje kapsamında daha önce binlerce kadını sinema ile buluşturan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, gerçekleştirdiği etkinlikle binlerce kadını tiyatro ile buluşturdu.

Van Devlet Tiyatrosu'nda tarafından sahnelenen 'Siyabend ile Xece' oyununu izleyen kadınlar, ilk defa tiyatroya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' projesi kapsamında amaçlarının 50 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturmak olduğunu belirtti. Şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kadını sinema, tiyatro ve söyleşilerle buluşturduklarının altını çizen Biçek, "Bugün de 395 kadınımızı Van Devlet Tiyatrosu'na getirdik. Kadınlarımızın ilgisi güzel. Biz ailelerimize, annelerimize çok önem veriyoruz. Toplumun en temel taşı olan aileyi güçlendirmek istiyoruz. Ailenin de en temel taşı kadınlardır. Bu nedenle de kadınlarımızı güçlendirmek için bu projelerimizi yürütüyoruz" dedi.

Proje kapsamında binlerce kadının ilk defa tiyatro ve sinemaya gittiğini vurgulayan Biçek, "Amacımız hayatında hiç sinemaya, tiyatroya gitmeyen kadınlarımızı tiyatro, sinema ve söyleşilerle buluşturmak. Bugün de hayatında ilk defa tiyatroya gelen kadınlarımız çoğunlukta. Onları tiyatroyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu manada bu imkanı sunan Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya bütün kadınlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Hayatında ilk defa tiyatroya gelmenin mutluluğu yaşayan kadınlar ise emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadınlara hediye dağıtılması ile devam eden etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.