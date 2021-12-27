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Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu - Son Dakika

Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu

27.12.2021 21:38

Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğduVAN Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği tek kişilik standup gösterisinde sahneye çıkan Vanlıların yaptığı replikler herkesi kahkahaya boğdu.

Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu

VAN Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği tek kişilik standup gösterisinde sahneye çıkan Vanlıların yaptığı replikler herkesi kahkahaya boğdu.

"Hükumet Kadın", "Ay Lav Yu", "Bir Baba Hindu" filmleriyle akıllarda yer alan yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, tek kişilik oyunu "Sermiyan Midnight" gösterisi ile Vanlılarla bir araya geldi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen gösteride ünlü oyuncu Midyat, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini esprili bir dille anlattığı "Sermiyan Midnight" isimli standup gösterisinde, kamera önünde ve arkasında yaşadığı tuhaf ve komik anılarıyla katılımcıları güldürdü.

Oyunun sonunda Vanlıların 'Hükümet Kadın' filmindeki kız isteme sahnesini canlandırması, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat başta olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.

Sermiyan Midyat'ı tekrar Vanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Organizatör Fatih Taşdemir, "Şahane bir katılım oldu. Üç hafta öncesinden biletler tükendi. Çok güzel bir ilgi var. Bundan sonraki süreçte 27 Ocak'ta Yurdaer Okur ile 'Rant' oyununu yapacağız. Mart ayında ise Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birini Van'da ağırlayacağız" dedi.

Gösteri öncesinde konuşan vatandaşlar ise ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ı çok sevdiklerini dile getirerek, böyle bir organizasyonu Van'da düzenleyen herkese teşekkür ettiler.

Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu
Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu
Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu

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Sermiyan Midyat, Hindu, Baba, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vanlılar yaptıkları repliklerle Sermiyan Midyat'ı kahkahaya boğdu - Son Dakika
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