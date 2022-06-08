Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor - Son Dakika
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Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor

08.06.2022 11:25
Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor

Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor.

Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, karne heyecanı yaklaşırken çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Çocuklar için keyifli içerikler hazırlayan TV+'ın ana sponsorluğunda, 12 Haziran Pazar günü düzenlenecek etkinliğe ev sahipliği yapan Vadistanbul'da Kral Şakir'i tasarlayan Varol Yaşaroğlu'nun katılımıyla çocuk çizim atölyesi ve imza günü etkinliği gerçekleştirilecek.

Vadistanbul zemin kat etkinlik alanında, 13.00 ila 19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik kapsamında, TV+'ta en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kral Şakir içeriği üzerinden bir görsel dünya oluşturulacak.

Kral Şakir Maskot ekibinin eğlenceli gösterilerine de sahne olacak ücretsiz etkinlikte Varol Yaşaroğlu, çocuklara Kral Şakir'in hikayesini aktaracak, aynı zamanda çizim atölyesinde deneyimlerini paylaşacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor - Son Dakika

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