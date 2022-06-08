Vadistanbul zemin kat etkinlik alanında, 13.00 ila 19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik kapsamında, TV+'ta en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kral Şakir içeriği üzerinden bir görsel dünya oluşturulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Kral Şakir'in maceraları, TV+ sponsorluğunda Vadistanbul AVM'ye taşınıyor - Son Dakika

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