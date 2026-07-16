Vecihi Hürkuş 57. Yılında Anıldı

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş, vefatının 57'nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden ve ilk Türk uçağını tasarlayıp üreten Vecihi Hürkuş, vefatının 57'nci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlen anma programına Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ile sevenleri katıldı. Törende Hürkuş için dualar okunurken, hayatı ve Türk havacılığına yaptığı katkılar yad edildi.

Vecihi Hürkuş'u örnek olarak gördüğünü aktaran emekli kaptan pilot Eyup Turşucu, "1925'lerde uçak yapılmış, dünyada uçak yapan birkaç tane ülke var. 1930'da uçak yapmış, sertifikasyonu Türkiye'de yapılamıyor ama gidiyor, yurt dışında sertifikasyonunu yaptırıyor ve uçarak geri geliyor. Bugünün teknolojisinde bunları yapmak çok kolay ama o gün bunlar cidden ulaşılamaz hedefler gibi görünüyordu. Vecihi Hürkuş bunları başardı" dedi. - ANKARA