Vecihi Hürkuş 57. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Vecihi Hürkuş 57. Yılında Anıldı

Vecihi Hürkuş 57. Yılında Anıldı
16.07.2026 16:35
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Türk havacılığının öncüsü Vecihi Hürkuş, vefatının 57. yılında kabri başında anıldı.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş, vefatının 57'nci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden ve ilk Türk uçağını tasarlayıp üreten Vecihi Hürkuş, vefatının 57'nci yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlen anma programına Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ile sevenleri katıldı. Törende Hürkuş için dualar okunurken, hayatı ve Türk havacılığına yaptığı katkılar yad edildi.

Vecihi Hürkuş'u örnek olarak gördüğünü aktaran emekli kaptan pilot Eyup Turşucu, "1925'lerde uçak yapılmış, dünyada uçak yapan birkaç tane ülke var. 1930'da uçak yapmış, sertifikasyonu Türkiye'de yapılamıyor ama gidiyor, yurt dışında sertifikasyonunu yaptırıyor ve uçarak geri geliyor. Bugünün teknolojisinde bunları yapmak çok kolay ama o gün bunlar cidden ulaşılamaz hedefler gibi görünüyordu. Vecihi Hürkuş bunları başardı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vecihi Hürkuş, Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vecihi Hürkuş 57. Yılında Anıldı - Son Dakika

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