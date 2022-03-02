Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası iki konserle İstanbul'da - Son Dakika

Venezuelalı orkestra şefi ve eğitmen Jose Antonio Abreu tarafından bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan "El Sistema"nın yetiştirdiği müzisyenlerin oluşturduğu dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'da İstanbul'da konser düzenleyecek.

Orkestra şefi Christian Vasquez yönetimindeki Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konser, 6 Nisan Çarşamba, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Konserin repertuvarında, Antonin Dvorak'ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev'in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı ikinci konserin repertuvarı Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek. Orkestra şefliğinin yanı sıra, Simon Bolivar Trompet Topluluğu'nun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren El Sistema Gençlik Orkestrası'nın da birçok konserini yönetiyor. İkinci bölümünde batonu Christian Vasquez'in devralacağı konser, 7 Nisan Perşembe, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. İş Sanat'ın sezon programında yer alarak İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebiliyor. 1978 yılında ise El Sistema'nın hareketlerinden biri olarak kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, dünyanın sayılı orkestralarından biri olarak gösteriliyor. Önde gelen şeflerin yönetiminde, Carnegie Hall, Elbphilarmonie gibi önemli sahnelerde konserler veren ve Salzburg Festivali'nin daimi orkestrası olan topluluk, birçok ödülün de sahibi. 6 ve 7 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek iki konserde de sahne alacak orkestra şefi Christian Vasquez, "El Sistema" modelinin yetiştirdiği önemli isimlerden biri. Vasquez, Aragua José Felix Ribas Juvenil Senfoni, Venezuela Teresa Carreño Gençlik orkestralarının müzik direktörlüğünü üstlendi. Leipzig Filarmoni Orkestrası, Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Viyana Radyo Senfonisi, Rusya Devlet Senfonisi, Tokyo Filarmoni ve Singapur Senfoni Orkestrası gibi dünyanın saygın orkestralarını yöneten Vasquez, El Sistema'nın geliştirdiği projeleri ve toplulukları desteklemeye devam ediyor.

6 Nisan tarihinde gerçekleşecek Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konserinin solisti İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlarından cellist Poyraz Baltacıgil olacak. Müziğe erken yaşta başlayan Baltacıgil, kariyeri boyunca Yo-Yo Ma, Alexander Rudin, Natalia Gutman, Steven Isserlis gibi çellistlerle aynı sahneyi paylaştı.

- İstanbul