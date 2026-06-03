Vezirköprü'de el emeği ürünler yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Vezirköprü'de el emeği ürünler yıl sonu sergisi

Vezirköprü\'de el emeği ürünler yıl sonu sergisi
03.06.2026 15:10  Güncelleme: 15:12
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla törenle açıldı. Sergide kursiyerlerin el sanatları, nakış ve giyim gibi branşlardaki çalışmaları sergilendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen serginin açılışına ilçe protokolü, kursiyerler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış programında protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin resmi açılışı yapıldı.

Açılışın ardından sergi alanını gezen davetliler, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, nakış, giyim ve çeşitli branşlardaki çalışmaları inceleme fırsatı buldu. Kursiyerlerin emek ve özveriyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerden beğeni topladı.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, Halk Eğitim Merkezi yetkilileri kurs faaliyetleri ve sergilenen çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verdi.

Serginin açılış programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, şube müdürleri, okul müdürleri, öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vezirköprü'de el emeği ürünler yıl sonu sergisi - Son Dakika

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