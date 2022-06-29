"Via Ferrata" parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

"Via Ferrata" parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu

29.06.2022 12:55

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan ve 517 demir basamaktan oluşan demir yol (Via Ferrata) parkuru, tırmanış yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan ve 517 demir basamaktan oluşan demir yol (Via Ferrata) parkuru, tırmanış yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

İlçenin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği "Cennete Açılan Kapı"olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.

Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) 2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.

Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan, AA muhabirine, saatler süren parkur tırmanışı için ilçeye gelenlerin sayısında önemli bir ölçüde artış yaşandığını aktardı.

Ülkemizde benzer bir tırmanış parkuru olmadığını söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak buraya tırmanmak isteyen misafirlere eğitimli olan arkadaşlarımızdan rehber, ekipmanı olmayan misafirlere malzeme desteği vererek, burada adrenalin dolu gün geçirmelerini sağlıyoruz. Yeter ki yapmak istediğiniz bir spor olsun. Kemaliye havada, suda ve karada spora uygun doğası ve konumu var. Via Ferrata parkurunda son iki yılda yabancı sporcular dahil yaklaşık 1500 ile 2 bine yakın sporcu tırmanış gerçekleştirdi. Şili'den bile gelen sporcuların olduğuna tanıklık ettim. Hatta Meksika gibi ülkelerden de gelen sporcularımız oldu."

Macaristan, Avusturya, İtalya, Almanya ile Avustralya'dan gelenler var

"Via Ferrata" parkur rehberi eğitmeni Serhat Gezici de tırmanışları sosyal medyada gören adrenalin tutkunlarının rotasını Kemaliye'ye çevirdiğini ifade etti.

Yurt içinden İzmir, İstanbul, Ankara'nın yanı sıra çevre illerden de gelenlerin olduğunu belirten Gezici, "Genellikle Amerika'dan sporcular geliyor, ancak son zamanlarda Avrupa ülkelerinden gelmeye başlayanlar da var. Macaristan, Avusturya, İtalya, Almanya ile Avustralya gibi ülkelerden gelenler oluyor. Kısacası dünyanın dört bir tarafından tırmanmak için gelen sporcular oluyor. Yabancılar aslında burayı yeni yeni tanımaya başladı. Via Ferrata dediğimiz rota Türkiye'de ilk kez Kemaliye'de yapılan rota." diye konuştu.

Parkura tırmanmak için İstanbul'dan Kemaliye'ye gelen dağcı Emre Kar ise dağcılığa trekking yaparak başladığını dile getirdi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle parkura tırmanmayı denediğini söyleyen Kar, şunları kaydetti:

"Sabah 04.00 gibi kalktık ve hazırlıklarımızın ardından saat 06.00 gibi tırmanışa başladık. Saat 08.00 gibi zirvedeydik. Cici Gaban bölgesinden dikey inişle yine tekrar başlangıç noktasına geldik. Arkadaşım tavsiye etmeden önce burayla ilgili hiç bir fikrim yoktu. Yani nasıl bir tırmanış şekli olduğunu bilmiyordum. Tırmanış şeklini öğrendikten sonra buraya geldik ve bu sabah tırmanışı tamamladık. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim, tekrar bu tırmanışı deneyimlememiz lazım."

YORUMLAR
500
Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu Vanlı kadınların ilk rotası Muradiye Şelalesi oldu
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Via Ferrata' parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:46 Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar
14:43 Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: "Via Ferrata" parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement