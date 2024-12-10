Yağcıbedir Halıları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yağcıbedir Halıları Sergisi Açıldı

Yağcıbedir Halıları Sergisi Açıldı

Sındırgı'da açılan sergide, 250 el dokuma halı sanatseverlerle buluştu. Sergi 14 Aralık'a kadar.

10.12.2024 09:46
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Balıkesir'de, Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından "Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi" açıldı.

Serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir il merkezinde ilk kez sergi açtıklarını söyleyerek sanatseverlerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Yavaş, Yağcıbedir halılarının yanında çeşitli yörelerin kültürel halılarının da yer aldığı ve yaklaşık 250 halının bulunduğu serginin 14 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacağını bildirdi.

Yağcıbedir halısında uzun süren el emeği olduğunu ifade eden Yavaş, "Kültürümüzü ne kadar yaşatıyor ve geleceğe taşıyorsak o kadar kıymetli. Çünkü her halıda farklı bir hikaye ve sır var. Sergimizdeki tüm halılarımız tamamen el emeği. Buradaki tüm halılar coğrafi işaretli." dedi.

Yavaş, 1 metrekare halıyı 1 kişinin 1 ayda dokuyabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yağcıbedir Halıları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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