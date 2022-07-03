Yalova, 9 ülkeden 300'den fazla dansçıyı ağırladı

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından (TUFAG) bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında 9 ülkeden 300'ün üzerinde dansçı Yalova'da bir araya geldi.

Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Makedonya, Meksika ve Sırbistan'dan halk oyunları ekipleri katıldığı festival yaklaşık 1 hafta sürdü. Festival süresince ekipleri Yalova merkez, Altınova, Termal, Çınarcık, Esenköy'de gösteriler sahneledi. Festivalin ana sponsoru olan Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City'de konaklayan 300'ü aşkın dansçı otelde de gösteriler sahneleyerek herkesin beğenisini topladı.

HARİKA BİR ORGANİZASYONDU

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Karaderili, kültür sanata her zaman önem verdiklerini ifade etti. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karaderili, "Dansçılarımızı misafir edebilmenin gururunu yaşadık. Harika gençlerle inanılmaz bir enerjiyle bir haftadır güzel anlar yaşadık. Huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir organizasyondu. 9 farklı ülkeden misafirleri ağırladın. Bütün dünyayı taşıdık daha da getirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.

TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak ise başarılı bir festivale daha imza atıldığını belirterek, "35'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin bu sene Terma City ev sahipliği yaptı. 34 senedir yaptığımız en kaliteli, en güzel konaklamalı, en güzel yemek yenilip içilen, en güzel eğlendiğimiz bir festival oldu. Biz çok mutluyuz. Onlarda da bizden mutludur inşallah. Bundan sonra her zaman burada kalmak istiyoruz. Bütün ekipler muhteşem buldu" dedi.