Yalova'da 15 yıldır Karagöz ve Hacivat gölge oyununu büyük ebat tasvirler kullanarak çocuklarla buluşturan Emre Karaoğlu, ramazan ayında geleneği yaşatmak için çeşitli mekanlarda gösteriler yapıyor.
Kentteki okullar başta olmak üzere birçok etkinlikte gölge oyununu küçük ebat yerine yaklaşık 1 metreyi bulan tasvirler ve büyük perde kullanarak sergileyen Karaoğlu, bu özelliğiyle başta çocuklar olmak üzere izleyenlerin beğenisini topluyor.
Çınarcık Sanat Evi'nde gösteri sunan Karaoğlu, gazetecilere, gölge oyununun daha çok ramazan aylarında sergilendiğini söyledi.
Normalde 35-40 santimetrelik tasvirlerle oynatılan gölge oyununa dikkati çekebilmek için büyük ebatlı malzemeler kullandığını belirten Karaoğlu, "Çocukları ve yetişkinleri eğlendiriyoruz. Belediye organizasyonlarında, okul organizasyonlarında figürlerimizin büyük olması dikkati çekiyor. Ramazan ayında hemen hemen her yerde gösteriler yapıp hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Karaoğlu, bu geleneği yaşatıp gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Sanat evindeki gösteriyi izleyen çocuklar, ilk kez böyle bir etkinlikte yer aldıklarını dile getirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yalova'da Karagöz ve Hacivat gölge oyunu büyük ebat tasvirlerle sergileniyor - Son Dakika
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