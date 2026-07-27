Yalova'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı

Yalova\'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halil İnalcık Enstitüsü'nce düzenlenen çalıştay, 17 yıldır kesintisiz devam eden önemli bir organizasyon.

Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü'nce düzenlenen "Tarihi Metinlerin Neşrinde Yöntem Birliği Uluslararası Çalıştayı II" tamamlandı.

Çalıştayın kapanış programı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi. Çalıştayın kapanışında konuşan Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Prof. Dr. Halil İnalcık ile 2009 yılında başlattıkları akademik geleneği 17 yıldır kesintisiz sürdürdüklerini belirterek Yalova'nın tarihçilerin buluşma noktası haline gelmesi yönündeki hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Bu yılın Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı olduğunu hatırlatan Soygüzel, "Yaklaşık 17 yıl önce Halil İnalcık hocamızla çıktığımız bu yolculukta, ilk 7 yılı kendisiyle birlikte geçirdik. Yusuf Oğuzoğlu ve Özer Ergenç hocalarımızın da katkılarıyla ses getiren önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. Halil İnalcık hocamız, Yalova'nın tarihçilerin buluşma noktası olmasını hayal ederdi. Bugün bu hayalin somut şekilde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Yaz okulunun da çalıştayın önemli bir parçası olduğunu belirten Soygüzel, Yalova Valiliği, Yalova İl Özel İdaresi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun yıllardır organizasyona destek verdiğini ifade etti. Soygüzel, dünyanın farklı üniversitelerinden doktora düzeyindeki 12 öğrencinin burslu olarak yaz okuluna davet edildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin en değerli bilimsel organizasyonlarından biri"

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise organizasyonun uzun yıllardır kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Usta, "17 yıldır devam eden bu etkinlik, Türkiye'nin en değerli kurumsal bilimsel çalışmalarından biri haline geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'deki 24 üniversiteden akademisyenler ile araştırmacılar burada bir araya geldi. Ayrıca 57 başvuru arasından seçilen 6 farklı ülkeden 12 doktora öğrencisinin yaz okuluna katılması da organizasyonun uluslararası niteliğini gösteriyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adının Yalova ile özdeşleştiğini belirten Usta, "Halil İnalcık hocamızın anısını yaşatmak ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmak adına bu çalışmaları son derece önemsiyorum. Bu organizasyonun ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir akademik buluşmaya dönüşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaz okulu öğrencilerine sertifikaları verildi.

Kaynak: İHA

Halil İnalcık, Kültür Sanat, Osmanlı, Yalova, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:37:27. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.