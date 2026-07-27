Yalova\'da Tarihi Metinler Çalıştayı Tamamlandı

Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü'nce düzenlenen "Tarihi Metinlerin Neşrinde Yöntem Birliği Uluslararası Çalıştayı II" tamamlandı.

Çalıştayın kapanış programı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi. Çalıştayın kapanışında konuşan Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Prof. Dr. Halil İnalcık ile 2009 yılında başlattıkları akademik geleneği 17 yıldır kesintisiz sürdürdüklerini belirterek Yalova'nın tarihçilerin buluşma noktası haline gelmesi yönündeki hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Bu yılın Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı olduğunu hatırlatan Soygüzel, "Yaklaşık 17 yıl önce Halil İnalcık hocamızla çıktığımız bu yolculukta, ilk 7 yılı kendisiyle birlikte geçirdik. Yusuf Oğuzoğlu ve Özer Ergenç hocalarımızın da katkılarıyla ses getiren önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirildi. Halil İnalcık hocamız, Yalova'nın tarihçilerin buluşma noktası olmasını hayal ederdi. Bugün bu hayalin somut şekilde gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Yaz okulunun da çalıştayın önemli bir parçası olduğunu belirten Soygüzel, Yalova Valiliği, Yalova İl Özel İdaresi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun yıllardır organizasyona destek verdiğini ifade etti. Soygüzel, dünyanın farklı üniversitelerinden doktora düzeyindeki 12 öğrencinin burslu olarak yaz okuluna davet edildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin en değerli bilimsel organizasyonlarından biri"

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise organizasyonun uzun yıllardır kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti. Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Usta, "17 yıldır devam eden bu etkinlik, Türkiye'nin en değerli kurumsal bilimsel çalışmalarından biri haline geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'deki 24 üniversiteden akademisyenler ile araştırmacılar burada bir araya geldi. Ayrıca 57 başvuru arasından seçilen 6 farklı ülkeden 12 doktora öğrencisinin yaz okuluna katılması da organizasyonun uluslararası niteliğini gösteriyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın adının Yalova ile özdeşleştiğini belirten Usta, "Halil İnalcık hocamızın anısını yaşatmak ve fikirlerini gelecek nesillere aktarmak adına bu çalışmaları son derece önemsiyorum. Bu organizasyonun ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir akademik buluşmaya dönüşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaz okulu öğrencilerine sertifikaları verildi.