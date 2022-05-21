"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2022 17:49

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın Yalova'daki etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın Yalova'daki etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Yürüyen Köşk yanındaki alanda düzenlenen program, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürlerinin kurdele kesimiyle başladı.

Kurulan stantları gezen Vali Erol ve beraberindeki protokol üyeleri, Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılan yemeklerle ilgili bilgi aldı. Davetliler daha sonra ikram edilen etli pilavı tattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın her yıl belirlenecek bir tema ile tüm dünyada etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan ve Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının bastırıldığını aktaran Tali, "Bu etkinlikte Yalova ve Marmara Bölgesi'ne ait yaklaşık 33 çeşit yemek, tatlı ve meyve çeşitlerimizi tanıtıyoruz." dedi.

Uygulama Oteli Başaşçısı Ferit Doğan ise birkaç gün önce başladıkları çalışmayla bugün yemekleri sergilediklerini ifade etti.

Doğan, 25 kişilik ekiple Yalova kebabı, Termal çorbası, Yalova tatlısı gibi 32 çeşidi hazırladıklarını dile getirdi.

Stantlar yarın da ziyarete açık olacak.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı
Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

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Avusturya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Avusturya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Bodrum'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Bodrum'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika


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