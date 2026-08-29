Yangınla Mücadelede Pilot Olma Yolculuğu

ENES UZUN/ MUSTAFA ÇELİK - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınında 15 yaşında yer ekiplerine destek veren Hasan Turgut, bugün aynı mücadeleyi yangın söndürme helikopterinde gözlemci pilot olarak kokpitte sürdürüyor.

Marmaris'te 2021 yılında çıkan orman yangınını evinin balkonundan ilk anından itibaren takip eden 20 yaşındaki Turgut, alevlerin hava şartlarının da etkisiyle kısa sürede büyümesinin ardından gönüllü olarak mücadeleye katıldı.

Geceleri AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan ikmal merkezlerinde görev alan Turgut, erzak ve yangın hortumlarını taşıyarak yer ekiplerine destek verdi.

Yangının dördüncü gününde ikmal için futbol sahasına gelen helikopterleri yakından görüp oradaki mücadeleden etkilenen Turgut, burada yangın helikopterinde görevli olan pilotlar Mehmet Aktoz ve İlhami Oğuz Ormancı ile tanıştı.

Yangının ardından ???????pilotlarla iletişimini koparmayan Turgut, Mehmet Aktoz'un yönlendirmesiyle lise eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Efes'te bulunan Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde pilotluk eğitimi aldı.

Burada 10 ay süren eğitimin ardından Turgut, yaklaşık 1 yıl önce 19 yaşındayken gözlemci pilot olarak Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapmaya başladı.

Karada 5 yıl önce ilk müdahalesini yapan Turgut, şimdilerde kokpitten yangınlara müdahaleye katılıyor.

"Geleceğimizin mirası için çalışıyorum"

Hasan Turgut, AA muhabirine, 15 yaşında karadan gönüllü olarak yaptığı müdahaleyi şimdi helikopter kokpitinde gözlemci pilot olarak sürdürdüğünü söyledi.

Yangında gördüğü helikopterlerin ardından pilot olmaya karar verdiğini anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Bundan 5 yıl önce 15 yaşındaki Hasan'ı düşünecek olursak sadece yerde koli ve hortum taşıyordu. Ancak şu an kokpitin içerisinde o operasyonun bir parçası olarak geleceğimizin mirası için çalışıyorum. Yani bu duyguları anlatmak benim için pek mümkün olmayacak. Çünkü yaşadığım süreç çok uzun bir süreç oldu. Ayrıca, yanan bölgelere de onlarca fidan diktim. O kararan toprağa diktiğim fidanlara şu an baktığımda her biri benim boyumdan uzun, yeşil bir örtüyle kaplanmış oldu. Bunun gururunu kelimelerle anlatamam. Yeşil vatanı savunduğum için çok mutluyum."

Kendi görevi hakkında da bilgi veren Turgut, gözlemci pilotların yangın ihbarı geldikten sonra tüm ekiple irtibat kurduklarını aktardı.

Görev esnasında uçuş yolu üzerindeki bölgeleri ve anlık hava durumunu dikkatlice inceleyip yangına müdahale ettiklerini vurgulayan Turgut, diğer ekip arkadaşlarıyla temas kurup ona göre müdahale planlaması yaptıklarını, yangının anlık olarak değiştiği durumlarda ise müdahale ettiklerini bildirdi.

Şimdiye kadar 25'ten fazla ilde görev yaptığını ifade eden Turgut, 150'den fazla yangına müdahale ettiğini, yangınları kontrol altına aldıktan sonra içinden "oh" çektiğini söyledi.

Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı bölgede meydana gelen yangına da değinen Turgut, "O yangın için Kumluca'dan intikal ettim. Yangına ilk yaklaştığımızda duman zaten uzaktan çok net bir şekilde belli oluyordu. Marmaris memleketim ve direkt yangını görür görmez 2021'de yaşadığım anılar gözlerimin önünden geçti. Sonrasında bölgedeki ekiplerle temas kurup yangına müdahaleye başladık." diye konuştu.