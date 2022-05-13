Yazar Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yazar Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı

13.05.2022 11:12
Yazar Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar'ın 1920'li yılların sonunda Prag'da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosuna ulaştı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar'ın 1920'li yılların sonunda Prag'da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosuna ulaştı.

Büyükelçi Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halide Edip Adıvar'ın 1925 yılında eşiyle Prag'ı ziyaret ettiğini, burada kaldıkları sürede dönemin tanınmış Çek ressamı Alfons Mucha ile dostluk kurduklarını anlattı.

Bağış, Mucha'nın Halide Edip'in bir fotoğrafını çektirdiğini, daha sonrada bu fotoğrafa bakarak yağlı boya tablosunu yaptığını öğrendiklerini belirterek, Prag'da göreve başladıkları günden beri tablonun izini sürdüklerini söyledi.

Salgının da etkisiyle 2 yıl süren araştırmalarının sonucunda tabloya ulaştıklarını aktaran Bağış, Mucha'nın bu önemli çalışmasını Prag'daki Mucha Vakfı koleksiyonunda tespit ettiklerini ifade etti.

Bağış, Londra'da yaşayan, ünlü ressamın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı John Mucha ile temas kurduklarını, eşi Beyhan Bağış ile Mucha ailesinin 1950'den beri yaşadığı ve özel eserlerini bünyesinde bulunduran şatoda John Mucha'nın misafiri olduklarını dile getirdi.

Tablonun geniş kitlelerin ziyaretine açılması önerisi

Torun Mucha'ya misafirperverliği için teşekkür eden Bağış, şunları söyledi:

"Atatürk'ün tercümanlığını ve sekreterliğini de yapan Halide Edip, önümüzdeki yıl 100. yılı kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında yer alan önemli bir şahsiyet. Bu paha biçilmez eserin 2023 yılında geniş kitlelerin de ziyaret edebileceği bir mekanda sergilenmesini arzu ediyoruz."

Bağış, bu önerilerini Vakıf Başkanı Mucha'nın olumlu karşıladığını dile getirerek, "Vakıf yönetim kurulu ile de istişare ettikten sonra son kararlarını bizimle paylaşacaklar." dedi.???????

YORUMLAR
500
KKTC Başbakanı Üstel, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması KKTC Başbakanı Üstel, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması Son dakika haber: Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak Son dakika haber: Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak Hakan Karaahmet: 'Giresunspor, bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig'de kaldı' Hakan Karaahmet: 'Giresunspor, bir başarı hikayesi yazarak Süper Lig'de kaldı'

Halide Edip Adıvar, Egemen Bağış, Türkiye, Prag, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yazar Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yazar Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement