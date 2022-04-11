Yazar Necmettin Nursaçan ve Merve Gülcemal Kağıthane'de programa katıldı - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde bu haftanın konukları emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve televizyon programcısı Necmettin Nursaçan ile Yazar Merve Gülcemal oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, ilçede çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerin bu seneki yeni adresi Kağıthane Meydanı olurken, her yaştan vatandaş ailecek programlara yoğun ilgi gösteriyor. Kağıthane Meydanı'nda cuma ve cumartesi akşamları saat 22.00'den sonra yetişkinlere özel programlar, haftanın yedi günü iftardan sonra çocuklara özel eğlenceler düzenleniyor.

NURSAÇAN: AİLE, MİLLETİN TEMELİDİR

Kağıthane'de bu haftanın konukları Necmettin Nursaçan, yaklaşık bir saat sahnede kalarak Ramazan ayı ile ilgili sohbet verdi. Ailenin önemine değinen Nursaçan, "Anne ve babanıza iyilik edin. Öf demeyin. Yüksek sesle konuşmayın, sakın azarlamayın. Onlara şefkat kanatlarınızı yayın ve onlar için dua edin. Aile, milletin temelidir. Aile sağlamsa millet de sağlamdır" dedi.

GÜLCEMAL: EVİMİZİ SÜSLEYEREK ÇOCUKLARIMIZI RAMAZANA HAZIRLAYABİLİRİZ

'Oyuncu Anne' diye de bilinen yazar Merve Gülcemal ise Ramazan'da ölçüyü kaçırmadan evlerin süslenebileceğini söyledi. Gülcemal, "Filmlerde Noel'de yaşanan coşkuyu ve kutlamaları görüyoruz. Biz de kendi örf ve adetimizce çocuklarımıza ramazan coşkusunu yaşatabiliriz. Mahyalarla Osmanlı zamanında evler süslenirmiş. Biz de evimizi süsleyerek çocuklarımızı ramazana hazırlayabiliriz. Ayrıca çocuklarımızı yüreklendirmek için küçük ödüller verebiliriz. Çocuk orucunun belirli bir zaman dilimi yoktur. Ne kadar tutabiliyorsa o kadar oruç tutar çocuk. Ona özel tabaklarla, renkli peçetelerle, birkaç küçük süsle bir sahur sofrası, iftar sofrası kurmak; masasına bir mektup iliştirmek en büyük teşvik olacaktır" diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinlikleri vatandaşlarla birlikte takip etti. Tüm İstanbulluları ramazanın manevi iklimini yaşamaya Kağıthane Meydanı'na davet eden Öztekin, "Burada hem çocuklarımıza hem de ailelerine yönelik etkinliklerimiz var. Burada 40 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresini botanik bahçe ve meydan, 10 bin 500 metrekaresini yeşil alan ve 2 bin 500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmetinize sunduk. Süs havuzu, dekoratif aydınlatmalar, akıllı şehir mobilyaları, yeşilliklerle süslü yasemin duvarları, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yollarını Meydanımıza kazandırdık. Toplamda 40 binin üzerinde bitki ve yüzlerce ağaç dikimini gerçekleştirdik. Böylesi güzel bir ortamda ramazanı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.