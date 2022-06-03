YEE, Bosna Hersek'te resim yarışması düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Bosna Hersek'te "Bosna Hersek'te Osmanlı Mimarisi" temalı resim yarışması yaptı.

Yarışmaya, ülkedeki 12 farklı okuldan 85 öğrenci katıldı.

Yarışma birincisi Blagaj İlkokulu öğrencisi İman Golos, ikincisi Jablanica Suljo Cilic İlkokulu öğrencisi Faris Begic, üçüncüsü ise Celebici İlkokulu öğrencisi Merjem Gabela oldu.

Mostar YEE Müdürü Yunus Dilber burada yaptığı açıklamada, "Bölgedeki öğrencilerin çizim, yazma, beste yapma ve daha pek çok konuda yetenekli olduğunu biliyoruz. Bu sefer Türkçe öğrenen öğrencileri esas almadık. Katılımcılar beşinci sınıf öğrencileri. İlk 30'u sergilemeye karar verdik ve kataloğumuza koyduk." diye konuştu.

En iyi eserlerin Mostar YEE binasında sergileneceği ifade edildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Mostar Başkonsolos Yardımcısı Gamze Algun, Hersek Neretva Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Rasid Hadzovic ve Pedagoji Enstitüsü Müdürü Enisa Golos katıldı.