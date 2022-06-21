Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi - Son Dakika
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Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi

21.06.2022 10:27

Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları festivalinde, yerli ve yabancı halk dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi.

Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi

EDİRNE - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Edirne'de ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları festivalinde, yerli ve yabancı halk dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde ve gerçekleştirilen festivale, Türkiye'den 11 halk dans grubunun yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Makedonya'dan da halk dans grupları katıldı. Halk dans grupları sırasıyla kendi yörelerine ait dansların gösterilerini gerçekleştirdi. Dans gruplarının gösterileri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Kaynak: İHA

Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli ve yabancı halk, dans gruplarının gösterileri ilgiyle izlendi - Son Dakika
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