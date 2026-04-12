Yeşil Kampüs Festivali Malatya\'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı koordinasyonunda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Yeşilyurt Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi otoparkında gerçekleştirildi. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasıyla düzenlenen festival, öğrencileri çeşitli etkinliklerle bir araya getirdi.

Türkiye genelinde üniversitelerde çevre duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen çok paydaşlı çevre seferberliğinin bir parçası olan festival, kampüste yoğun ilgi gördü. Festivalin merkezinde yer alan Çevre Tırı ise çevre eğitimini yenilikçi ve uygulamalı bir yaklaşımla öğrenci ve ziyaretçilere sunan mobil bir eğitim platformu olarak dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında sıfır atık, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında görsel-işitsel sunumlar gerçekleştirildi; uygulamalı eğitim atölyeleri, çevre dostu ürün tanıtımları, interaktif eğitim panelleri ve dijital içeriklerle katılımcılara çevre odaklı çok yönlü bir deneyim sunuldu. Festivalde ayrıca düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren ilk beş öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Festivale MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. İlhan Erdem ve Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Genel Sekreter Abuzer Gelse, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri festival alanında kurulan stantları ve atölyeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Festival alanında geri dönüştürülmüş camdan takı yapımı, karikatür çalışmaları ve VR (sanal gerçeklik gözlüğü) deneyimi gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşturuldu. Cam sanatçısı İbrahim Özçelik, geri dönüştürülmüş camdan ürettiği boncukları protokol üyelerine hediye etti. Alanda tanıtılan depozito yardım makinesi ise Rektör Prof. Dr. Recep Bentli tarafından uygulamalı olarak incelendi ve öğrencilerin de kullanımına sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çevre, doğa ve sıfır atık bilincini öğrencilerimizle buluşturmak amacıyla düzenlenen bu festival, gençlerimizin çevre dostu uygulamaları deneyimlemesine imkan sağlıyor. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Türkiye Çevre Ajansı olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Özcan Yemiş ise festivalin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Festivalin 2024 yılında Sakarya'da pilot uygulama olarak başlatıldığını ifade eden Yemiş, geçen yıl 46 ilde 50 üniversitede yaklaşık 100 programla gerçekleştirildiğini, bu yıl ise 64 ilde düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Malatya'nın festivalin 24'üncü durağı olduğunu kaydeden Yemiş, etkinliğin gençlerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak katkı sunan kurumlara ve öğrencilere teşekkür etti. - MALATYA