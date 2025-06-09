Yeşildere'de 400 Yıllık Bayram Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşildere'de 400 Yıllık Bayram Geleneği Yaşatılıyor

09.06.2025 23:21
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Gölhisar'ın Yeşildere köyünde Yörük Yaren Gecesi, coşkuyla kutlanarak kültürel miras yaşatıldı.

Gölhisar'ın Yeşildere köyünde 400 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Tahta deveyle köyü dolaşan Yörükler bayramın ikinci gününü şölene çevirdi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyünde 400 yılı aşkın süredir devam eden Yörük Yaren Gecesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda coşkuyla kutlandı. Köy halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlik, hem birlik ve beraberliği pekiştirdi hem de kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı arefesinde gerçekleştirilen Tahta Araba Şenliği'nin ardından, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde geleneksel Yörük Yaren Gecesi ile Asker Uğurlama merasimi bir arada yapıldı. Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile köy muhtarlığının ortak organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Yeşildere İlk ve Ortaokulu bahçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Köy halkı, gece boyunca çalınan yöresel ezgiler eşliğinde oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Yöresel kıyafetlerin giyildiği, geleneksel orta oyunlarının sergilendiği şenlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Özellikle köylü erkeklerin kadın kıyafetleri giyerek sergilediği doğaçlama oyunlar, izleyicilere neşeli anlar yaşattı.

Gecede, "Deve Kabare" isimli orta oyununu sergileyen ekip, tahta merdivenlerden oluşturulan deve figürü ve davul-zurna eşliğinde köyü dolaştıktan sonra etkinlik alanına gelerek gösterilere başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okunan dua ile başlayan etkinlik; şenlik ağalığı yarışması, zeybek gösterileri ve müzikli eğlencelerle geç saatlere kadar devam etti.

Köy Muhtarı Şinasi Çalar yaptığı açıklamada, "40 yaşındayım, bildim bileli bu şenlik yapılır. Gelinimiz, damadımız, külcümüz, ebemiz, dedemiz hepsi bu köyden. Bu gelenek bizim için çok değerli. El birliğiyle yaşatıyoruz. Herkesin bayramlarını kutluyorum, desteklerinden dolayı Gölhisar Kaymakamımız Sayın Emre Çiftçi'ye de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Yeşildere Köyü Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Sait Yıldırım ise, "Yarenlik gecemizde tüm oyuncular erkek, kadın kıyafetleri giyerek sahne alıyorlar. Oyunlar tamamen doğaçlama. Bu bölgede bu tarz şenliklerin nadir olması nedeniyle ilgi de çok büyük" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl şenlik ağası seçilen Muhammet Tatlı da katılımcılara teşekkür ederek, "Bu yıl görevimi devredeceğim. Herkese iyi bayramlar, iyi eğlenceler" dedi.

Etkinliğe Denizli'den katılan Hasan Karabaş ise köyün tarihçesine değinerek, "400-450 yıllık bir geçmişe sahip Yörük köyüyüz. Dedelerimizden kalan bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Bu bir bayrak değişimi. Bizden sonrakiler de bu kültürü sürdürür inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşildere'de 400 Yıllık Bayram Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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