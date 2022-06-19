YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika
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YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

19.06.2022 14:22

YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tamamlandı.

YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı

ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tamamlandı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tamamlandı. Girişişlerin saat 10.00'da son bulan sınava adaylar saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylar toplam 160 sorudan oluşan AYT sınavında ter dökerken aileleri ise dışarda çocuklarına dualar ederek destek verdi. Bir senelik yoğun temponun ardından ikinci oturumdan çıkan adaylar, sıvanla ilgili duygularını ifade etti. 2'inci oturumun ardından YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi saat 15.45'te başlayacak.

Hedefinin yazılım mühendisliği bölümü olduğunu aktaran İsmail Alp Pehlivan, "Matematik ve biyoloji çok zordu ama diğerlerinde zorlanmadım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Allah nasip ederse hedefimde yazılım mühendisliği" şeklinde konuştu.

"Açıkçası çok zor değildi"

Sınavda zaman sıkıntısı yaşamadığını ifade eden İnci Parlaksu, "Matematik geçen seneye oranla çok zor değildi, geometri daha zordu. Ben çalışmadığım için yapamadım. Geçen senede mezuna bırakmıştım bu senede mezuna bırakmayı düşünüyorum. Umarım bu yıl çalışırım. Zaman sıkıntısı olmadı zaten erken çıktım. Açıkçası çok zor değildi ben çalışmadım. Geçen seneye oranla daha kolaydı. Fen bilimleri diğerlerine göre daha kolaydı" diye konuştu.

"İnşallah hakkımızda hayırlısı olur"

AYT'nin çalışan öğrenciler için oldukça kolay olduğunu belirten Gülçin Aktaş ise "Üniversite sınavına 1997 yılı mezunu olarak ilk defa giriyorum. Sınav çalışabilenler için kolaydı ama çalışamayanlar için elbette zordu. Ben çalışmadan sınava girdiğim için çok fazla bir şey hissetmiyorum" dedi.

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MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI MALTEPE'DE ENGEL TANIMAYAN SINAV HEYECANI Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Elazığ, AYT, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat YKS'nin ikinci oturumu tamamlandı - Son Dakika

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