YÖK\'ten Kumar ve Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, özellikle dijital platformlarda yaygınlaşan kumar ve bahis alışkanlıklarının gençler açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Yeşilay Haftası, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önem taşıyor.

YÖK, kampüslerde bağımlılıkla mücadele komisyonları kurulması ve gençlerin her türlü bağımlılığa karşı bilinçlendirilmesi konusunda üniversiteleri teşvik ediyor. Akademisyenler de çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile bu konuda farkındalık oluşturarak topluma katkı sunuyor.

Akademisyenler, tütün, alkol ve madde bağımsızlığının yanı sıra özellikle dijital platformlarda artan kumar ve bahis bağımlılığının da gençler üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkati çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyor.

"Kumar bağımlılığı özellikle gençlerde sıkça karşılaşılan bir sorun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bikem Kargı, kumar bağımlılığının özellikle gençlerde sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunu belirtti.

Çevrim içi bahis ve dijital oyunların başlangıçta eğlenceli birer hobi gibi görünse de zamanla kontrol edilemeyen alışkanlıklara dönüşebildiğinin altını çizen Kargı, bu durumun yalnızca maddi kayıplara yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda akademik başarıda düşüşe, sosyal ilişkilerde bozulmaya ve genel yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceğini ifade etti.

Kargı, kumar bağımlılığına ilişkin, "Eğer kişiler yüksek risk alma eğilimindeyse ve sürekli olarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyorsa, bu durum bağımlılık açısından değerlendirilmelidir. Böyle bir sorun gizlenmemeli, yakın çevre ile paylaşılmalı ve gerekirse uzman desteği alınmalıdır." uyarısında bulundu.

Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Osmanoğlu da dijital bağımlılıkların, özellikle sanal bahis ve kumar uygulamalarının gençleri hızla içine çektiğini belirtti.

Bu tür platformların, sadece psikolojik bağımlılığa değil aynı zamanda "kişisel verilerin çalınması" gibi siber tehditlere de yol açtığını vurgulayan Osmanoğlu, gençlere bu tür platformlardan uzak durmalarını ve "kolay para" söylemlerine kapılmamalarını önerdi. ???????