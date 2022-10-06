Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlar - Son Dakika
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Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlar

06.10.2022 19:53

Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlarELAZIĞ Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde pikniğe giden iki kişinin ayağına, yürüdükleri sırada daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı.

Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlar

ELAZIĞ Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde pikniğe giden iki kişinin ayağına, yürüdükleri sırada daha önce hiç görmedikleri ve üzerinde çeşitli işlemeler olan bir cisim takıldı. Şahıslar, yanlarına aldıkları 5 kilo 800 gramlık demir yığınını ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini belirtti.

Elazığ'da Mehmet Karadağ ve yeğeni Yusuf Karadağ iddiaya göre, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki tarihi Harput Mahallesi'nde yürüyüş yaparken ayaklarına bir cisim takıldı. Cismin ne olduğunu anlayamayan iki kişi 5 kilo 800 gramlık demir yığınını yanlarına aldı. Demir parçasının içinden ses geldiğini ifade eden Mehmet ve Yusuf Karadağ, üzerinde işlemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti.

Cismi nasıl buldukları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karadağ, "Harput'ta gezerken yeğenim Yusuf Karata'nın ayağına bir cisim takıldı. Sonrasında incelediğimizde tarihi bir eser niteliğinde olduğunu düşündük. Bombaya benziyor. Üzerinde işlemeler de var. Çok eskiye benziyor zaten salladığın zaman içinden ses geliyor. Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Karadağ, Yusuf Karadağ, Elazığ, Harput, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda yürürken buldukları demir parçasının gizemini çözmeye çalışıyorlar - Son Dakika
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