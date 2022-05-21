Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkaracak' Lezzet Şenlikleri' devam ediyor

KARABÜK - Karabük'te geleneksel yerel lezzetlerinin sergilendiği ve ilk kez düzenlenen 'Lezzet Şenlikleri' ikinci gün gerçekleştirilen etkinliklerle devam ederken Yazıköy Keşkeği'nin tanıtımı yapıldı.

Karabük Valiliğinin koordinesinde düzenlenen Lezzet Şenliklerinin ikinci günde durağı Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü oldu. Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte Yazıköy Keşkeği fırından çıkartıldı.

Hafize Aşıkosmanoğlu, protokol üyelerine keşkeğin yapımı ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Buradaki etkinlik yapılan ikramın ardından köyün tarihi yerlerinin gezilmesi ile sona erdi.

Öğleden sonra Karabük Üniversitesi konukevinde Gastronomi Bölümü Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından Lezzet Sokak'ta Şenlikleri etkinliği düzenlendi. Kurulan stantlarda öğrenciler tarafından yapılan yerel tatlar sergilendi. Karabük Valisi Fuat Gürel, stantları tek tek gezerek bilgi aldı.

Vali Gürel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karabük ve diğer ilçelerimizin mutfak kültürünü, lezzetlerini ön plana çıkarabilmek ve devam ettirebilmek, geleceğe taşıyabilmek ve aynı zaman turizm dalı olan gastronomiyi şehrimizde, ilçelerimizde gelen misafirlerimize ikram etmek adına bu etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.